So steht es um die Schiedsrichter: Obmann blickt im Interview in die Zukunft

Plus Simon Sponer ist Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben. Im Interview erzählt der Oberbernbacher unter anderem, wie er seinem Sohn eine Gelbe Karte gab.

Herr Sponer, wie fällt das Fazit für die vergangene Saison aus Sicht der Schiedsrichter aus?



Simon Sponer: Für uns war es ein gutes Jahr. Es gab wenig Probleme mit Partien, die abgebrochen werden mussten. Es gab fast keine Randale. Wir konnten die meisten Spiele besetzen und haben sogar in anderen Schiedsrichtergruppen ausgeholfen. Das war in den vergangenen Jahren selten möglich.

Das klingt gut. Bedeutet das, dass die A-Klassen und B-Klassen auch weiterhin besetzt werden können?



Sponer: Wir haben rund 160 Schiedsrichter, von denen rund 90 aktiv sind. Wir haben schon in dieser Saison viele Spiele der B-Klassen besetzen können. Natürlich nicht alle, aber vor allem die Brennpunktspiele. Das war auch schon einmal anders. Wir konnten immer mindestens die Hälfte der Spiele besetzen, manchmal sogar alle. Das ging aber nur, weil viele auch mehrmals die Woche gepfiffen haben. Das Engagement war sehr hoch.