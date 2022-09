Fußball

06:00 Uhr

Spannende Personalien vor Gipfeltreffen zwischen Aindling und Ecknach

Eigentlich ist der VfL Ecknach(rechts Daniel Zakari) der Angstgegner der Aindlinger (hier Markus Nix). Das bislang letzte Duell entschied aber der TSV für sich. Am Samstag treffen die Kontrahenten erneut aufeinander.

Plus Vor dem Gipfeltreffen verstärkt sich der TSV mit zwei Spielern. Hollenbach will die Talfahrt beenden. In Affing gibt es vor dem Spiel gegen Wertingen schlechte Nachrichten.

Zu einem brisanten Duell kommt es am Samstag in der Bezirksliga Nord. dann trifft der Tabellendritte TSv Aindling auf den Lokalrivalen VfL Ecknach. Beide Mannschaften kennen sich gut, die Rivalität ist hoch. Bei den Gastgebern könnten zwei Neuzugänge erstmals dabei sein.

