Spitzenreiter Aindling will sich bei Angstgegner Ecknach revanchieren

Gesunde Härte? Das Hinspiel in Aindling gewann Ecknach mit 1:0. Damals war der VfL noch Tabellenführer. Unser Bild zeigt den Aindlinger Antonio Mlakic (am Boden) nach einem Zweikampf mit dem Ecknacher Tim Sponer.

Plus Aindling will die Hinspiel-Niederlage in der Fußball-Bezirksliga gegen Ecknach vergessen machen. Affing braucht Punkte. Zell hofft in der Kreisliga auf Schützenhilfe.

Englische Wochen stehen für die Fußballer in der Bezirksliga Nord und der Kreisliga Ost an. Zwei Landkreis-Duelle werden dabei am Donnerstag mit besonderer Spannung erwartet. In der Bezirksliga Nord will Spitzenreiter TSV Aindling in Ecknach gewinnen. Die VfL-Kicker wollen dies natürlich verhindern. Für den FC Affing geht es in Wertingen darum, wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Bezirksliga Nord Ecknach war aufgrund der Spielabsage in Gundelfingen am Wochenende zum Zuschauen verdammt. Spielertrainer Michael Eibel hätte vor dem Donnerstagsspiel gegen Aindling (18 Uhr) lieber auf die Ruhepause verzichtet. „Weil wir gut drauf waren und im Rhythmus bleiben wollten.“ Aber natürlich ist sein Team heiß auf das Derby: „Wir spielen zuhause gegen Aindling , ich denke da hat keiner Probleme, Spannung aufzubauen.“ Zudem braucht der VfL Punkte. In der Tabelle trennen den Vierten Stätzling (32) und Rain II auf dem Abstiegsrelegationsplatz gerade mal sechs Punkte. Ecknach liegt mit 29 Punkten auf Platz neun genau dazwischen. Statistisch spricht einiges dafür, dass die Blau-Weißen gegen den Tabellenführer im Vorteil sein könnten. Von den letzten sieben Begegnungen, die im Schnitt gut 400 Zuschauerinnen und Zuschauer anlockten, gewannen die Aichacher Vorstädter nur zwei nicht (ein Remis, ein TSV-Sieg). Eibel erzielte dabei in fünf Partien sechs Tore und ist eine Art Schreckgespenst für den TSV. Nur gegen Gundelfingen II und das Hinspiel am Schüsselhauser Kreuz gegen Ecknach (0:1) hat Aindling verloren. Seit dieser Niederlage blieb die Truppe vom Schüsselhauser Kreuz in 15 Begegnungen ungeschlagen. (jng)

Jetzt will sich Aindling für dieses Resultat vom 3. September 2022 revanchieren. Das jüngste 3:0 gegen den TSV Meitingen hat dem TSV „noch mal Auftrieb gegeben“, erklärt Trainer Christian Adrianowytsch. Trotzdem betont er: „Wird natürlich sehr schwer für uns.“ Für die Ecknacher handle es sich um das Spiel das Jahres. Die personelle Situation bei den Gästen könnte schlechter sein. Bis auf Markus Gärtner, Patrick Stoll und Florian Kronthaler (Bänderrisse) kann der Spitzenreiter alle Kicker aufbieten. Offen ist, wer im Tor steht. „Da will ich noch eine Nacht drüber schlafen“, sagt der Coach. Zuletzt hütete Luca Berger den Kasten, der kranke Robin Scheurer (Mandelentzündung) trainierte am Dienstag aber wieder mit. (jeb)

