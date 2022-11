Stadtderby in Aichach: Oberbernbach zu gast beim BCA

Plus Der BC Aichach empfängt Oberbernbach zum Rückrundenstart. Aindling will Erster bleiben und Affing Boden gut machen. Lichtblicke gibt es beim VfL Ecknach.

Der TSV Hollenbach will im Duell der Aufsteiger endlich wieder einen Dreier holen. Positives Nachrichten gibt es beim kriselnden VfL Ecknach. Affing schöpft neue Hoffnung und Aindling empfängt den Absteiger.