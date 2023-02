Stegmeir kommt: BC Aichach holt Co-Trainer aus Neuburg

Plus Nach der Verpflichtung von Trainer Markus Kurzhals, steht nun auch sein Assistent beim BC Aichach fest. Der hat schon höherklassig gespielt.

Der BC Aichach bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Nach der Verpflichtung von Spielertrainer Markus Kurzhals, steht nun auch sein künftiger Assistent fest. Der neue spielende Co-Trainer wird Sebastian Stegmeir. Der 31-Jährige verfügt über jede Menge höherklassige Erfahrung.