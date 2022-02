Torjäger kommt als Spielertrainer: Stotzard landet Transfercoup

Nun also doch: Stürmer Simon Knauer verlässt den TSV Aindling. Der Torjäger schließt sich dem A-Klassisten DJK Stotzard an. Dort gibt er künftig die Kommandos.

Überraschung bei der DJK Stotzard. Beim A-Klassisten gibt es im Sommer einen Trainerwechsel. Die Kommandos wird dann Simon Knauer als Spielertrainer geben. Der Torjäger verlässt den TSV Aindling nun also doch.

Eigentlich hätte Knauer bereits zu dieser Saison zum SSV Alsmoos-Petersdorf wechseln sollen. Seine Premiere als Coach wurde damals von der Corona-Pandemie verhindert. Aufgrund privater und beruflicher Verpflichtungen entschied sich Knauer für einen Verbleib beim Bezirksligisten. Im Sommer verlässt der 32-Jährigen nun aber das Schüsselhauser Kreuz und wechselt in die A-Klasse. In Aindling spielte Knauer sogar in der Bayernliga. 2014 ging es für eine Saison zum FC Affing und danach weiter zum SV Mering, ehe es Knauer 2016 zurück zum TSV zog. In Aindling zählte Knauer in den vergangenen Jahren stets zu den besten Torschützen. In dieser Spielzeit kam der Stürmer nur auf zwei Treffer in 13 Einsätzen.

Für die Stotzarder Abteilungsleitung war es keine leichte Entscheidung, die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trainerteam Jürgen Zeche und Bussay-Cyrus zu beenden. „Die Entscheidung fiel keineswegs aus persönlichen Gründen oder sportlicher Unzufriedenheit. Wir wollen uns für die kommenden Jahre nachhaltig ausrichten, das gab den Ausschlag“, heißt es in einer Mitteilung. Zeche und Bussay-Cyrus hatten die DJK 2020 als abgeschlagenen Tabellenletzten der Kreisklasse Aichach übernommen und konnten den Abstieg nicht mehr verhindern. Aktuell liegt die DJK auf Platz zwei der A-Klasse Ost und hat noch alle Chancen auf den direkten Wiederaufstieg. (AZ)