Fußball

vor 16 Min.

Torjäger kommt: Sebastian Kinzel wechselt nach Griesbeckerzell

Plus Sebastian Kinzel hört im Sommer als Spielertrainer beim SV Obergriesbach auf und schließt sich dem SC Griesbeckerzell an. Was sein künftiger Coach dazu sagt.

Von Sebastian Richly

Sebastian Kinzel wird ab Sommer nicht mehr als Spielertrainer beim SV Obergriesbach tätig sein (wir berichteten). Seine Karriere wird der 33-Jährige aber fortsetzen. Nun steht fest, dass der Stürmer künftig für den Lokalrivalen SC Griesbeckerzell auf Torejagd gehen wird.

