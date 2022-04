Torjäger Pigl bleibt Pipinsried erhalten und wird Spielertrainer

Schlag auf Schlag geht es beim FC Pipinsried. Auch Torjäger Pablo Pigl verlängert beim Dorfklub und wird spielender Co-Trainer - und nicht nur das.

Lange hat es gedauert, bis der FC Pipinsried seinen neuen Trainer präsentieren konnte. Am Dienstag stand dann fest, dass der jetzige Co-Trainer Nikola Jelisic zum Cheftrainer aufsteigen wird. Der kommende Coach erhält künftig Unterstützung. Die kommt aus dem jetzigen Kader.

Denn mit Pablo Pigl übernimmt der FCP-Torjäger ab Sommer den Posten als Co-Trainer beim Dorfklub. Der 30-Jährige wird zusätzlich das Athletiktraining übernehmen: „Ich bin sehr glücklich, in meine dritte Saison in Pipinsried zu gehen, ich fühle mich hier sehr wohl. Als spielender Co-Trainer möchte ich die Mannschaft nicht nur athletisch auf das nächste Level bringen“, so Pigl, der 2019 ins Dachauer Hinterland kam und mit 32 Treffern in 60 Ligaspielen seine Qualitäten als Torjäger unter Beweis stellte. „Viele der Jungs sind bereit, den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung zu gehen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen.“

Auch Pipinsrieds Sportlicher Leiter Tarik Sarisakal freut sich, dass die wichtige Personalie Pigl nun abgeschlossen ist und der Torjäger dem FCP erhalten bleiben wird: „Pablo ist ein Vorbild für unsere jungen Spieler. Einstellung, Einsatz und Torgefahr dokumentieren seine Wertigkeit für Verein und Mannschaft. (AZ)