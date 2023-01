Fußball

06:00 Uhr

Torjäger Simonovic verlässt Peterdorf

Plus Torjäger Stefan Simonovic verlässt den SSV Alsmoos-Petersdorf im Winter und schließt sich Cosmos Aystetten an. Der 33-Jährige hat eine sensationelle Quote.

Einen bitteren Abgang gibt es in der Winterpause beim SSV Alsmoos-Petersdorf. Torjäger Stefan Simonovic schließt sich dem Süd-Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten an. Der 33-Jährige kam in dieser Spielzeit in 15 Spielen auf 22 Tore und acht Vorlagen in der Fußball-Kreisliga Ost und war damit mit Abstand bester Scorer seines Teams. Simonovic spielt seit 2014 für den Fusions-club mit Ausnahme einer Spielzeit beim Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg. In 139 Ligaspielen erzielte der Angreifer 159 Tore für Alsmoos-Petersdorf. (AZ)

