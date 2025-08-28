Aus für den BC Aichach – Affing mit Pokal-Coup gegen Bezirksligisten

Weiter makellos präsentierte sich der Kreisliga-Spitzenreiter FC Affing auch im Viertelfinale des Totopokals. Gegen den Bezirksliga-Zweiten TSV Haunstetten setzte man sich überraschend klar mit 4:0 durch. Dagegen beendete der Bezirksligist TSV Zusmarshausen die Pokalreise des BC Aichach: 2:3-unterlag die Kurzhals-Elf.

BC Aichach – TSV Zusmarshausen 2:3

Hätte, wenn und aber sind im Fußball immer die Begriffe, die am Ende nichts einbringen. Hätte der BC Aichach in der Anfangsphase seine Möglichkeiten konsequent genutzt – ja, dann hätte der Spielverlauf sicher eine andere Richtung eingeschlagen. Dies gestand auch Gästecoach Lukas Drechsler ein: „Da waren wir nicht gut im Spiel und hätten uns nicht beklagen dürfen, wenn wir mit zwei Toren frühzeitig im Rückstand gelegen hätten.“

Aichach lässt zu viele Chancen liegen – Marc Sirch bedankt sich dreifach für Verteidigungsfehler

Lukas Wagner war sofort hellwach, als Schiedsrichter Simon Sponer die Partie fünf Minuten früher angesichts der Wetterprognosen anpfiff. Sein Schuss aus kurzer Distanz knallte aber nur an den Torpfosten und wenig später zeichnete sich Keeper Raif Husic stark gegen Wagner aus. Wie aus dem Nichts dann aber die kalte Dusche an diesem sommerlichen Abend. Gästetorjäger Marc Sirch, der die Torschützenliste in der Bezirksliga mit neun Treffern anführt, bedankte sich für die unfreiwillige Vorlage von Aichachs Tobias Wehren. Der 30-Jährige spielte überhastet einen Querpass am eigenen Strafraum – Sirch hatte aufgepasst und versenkte das Spielgerät trocken flach im Aichacher Gehäuse.

Der BCA blieb danach bemüht, aber die Vorstöße wurden frühzeitig im Keim erstickt. Der nächste Schock dann nur eine Minute nach dem Seitenwechsel. Der eingewechselte Tobias Widmayr und Tobias Wehren behinderten sich bei der Kopfballabwehr – erneut war Sirch der lachende Dritte und schob den Ball gefühlvoll ins lange Toreck an Keeper Müller vorbei zum 2:0. Die Heimelf zeigte dann aber die richtige Reaktion. Nach einem Eckball von Wehren verkürzte Luis Fischer auf 1:2. Und dann blieb der Pfiff von Schiedsrichter Sponer aus, als Marcus Wehren im Zweikampf mit Paul Zeller abgeräumt wurde.

Soll in der Offensive des BC Aichach für Furore sorgen: Rückkehrer Semih Coklar (Mitte). Foto: Klaus Ratzeck

„Da hätte man durchaus pfeifen können“, hätte sich Spielertrainer Kurzhals den Pfiff gewünscht. Im Gegenzug dann die Vorentscheidung – natürlich wiederum durch den Gäste-Top-Torjäger. Nach einem klugen Zuspiel von Dejan Kos war erneut Sirch zur Stelle und erhöhte auf 3:1. Aichach gab nicht auf und kam durch Coskun Bür erneut zurück, der auf 2:3 verkürzte. Den Ausgleich hatte dann Luis Fischer auf dem Schlappen, aber Keeper Husic wehrte mit einer Glanztat ab. BCA Coach Kurzhals: „Wir haben uns sehr gut verkauft, aber leider, wie auch in den letzten Spielen, zu viele Chancen liegen gelassen.“ Dieses Manko soll nun Rückkehrer Semih Coklar beheben. Der 23-Jährige schließt nach seinem Gastspiel in Gaimersheim ab sofort dem Kreisligisten wieder an.

FC Affing – TSV Haunstetten 4:0

Voll des Lobes war Michael Eibel nach dem Schlusspfiff des Unparteiischen Emmeran Schöller. Vor knapp 200 Besuchern landete der unangefochtene Kreisliga-Spitzenreiter im Viertelfinale des Totopokals eine faustdicke Überraschung. Gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Nord setzte sich die Elf um Angelo Jakob und Michel Eibel klar mit 4:0 durch. „Das war eine sehr starke Vorstellung unserer Truppe“, teilte der 32-Jährige gut gelaunt nach dem Coup mit.

Seine Elf war von Beginn an hoch konzentriert und „sofort stark im Spiel“ resümierte Eibel. Bereits die erste Aktion führte zum Führungstreffer durch Torjäger Stefan Simonovic. Der 35-Jährige, der in der laufenden Spielrunde der Kreisliga bereits fünf Treffer verbucht hat, versenkte schon mit seinem ersten Kontakt das Spielgerät zur Blitzführung. „Wir waren sofort hellwach und haben auf das Tempo gedrückt“, sah der Affinger Coach aber dann einen stark aufkommenden Bezirksligisten. Haunstetten habe immer mehr Zugriff bekommen, „aber wir haben vor unserem Strafraum dann gut gegen den Ball gearbeitet und wenig zugelassen.

Überraschend ungefährdeter Sieg: Kreisligist FC Affing zieht Bezirksligist Haunstetten den Zahn

Vielmehr hatte Eibel dann schon den Torjubel auf den Lippen, aber die Ablage von Nino Kindermann klatschte nur an den Innenpfosten. Wenig später durfte er dann aber mit seiner Mannschaft den zweiten Treffer bejubeln. Erneut war Kindermann zur Stelle und der Ball zappelte im Tornetz zum 2:0. „Dadurch haben wir den Gästen dann den Zahn gezogen“, so Eibel. Fortan hatte der Kreisligist das Spiel unter Kontrolle.

Auch nach dem Seitenwechsel lief der Ball gut in den Reihen des Spitzenreiters. Zunächst wurde aber eine Doppelchance nach knapp einer Stunde nicht genutzt, „da hätten wir schon alles klarmachen können“, musste Michael Eibel mit den Affinger Fans bis zur 82. Minute warten, ehe Torjäger Simonovic auf 3:0 stellte. Für den Endstand sorgte dann Robin Helmschrott. Per Foulelfmeter, Helmschrott war im Strafraum von Ioannis Maliachovas gefoult worden, verwandelte sicher zum 4:0-Pokalsieg.