Trainer Böhm verlässt BC Aichach im Sommer

Überraschend muss sich der BC Aichach im Sommer einen neuen Trainer suchen. Denn mit Sebastian Böhm verlässt ein Teil des Trainerduos den Kreisligisten.

Aus privaten Gründen und eigenem Wunsch wird der 31-Jährige die Aichacher am Saisonende verlassen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. „Der Vorstand bedauert diesen Schritt sehr, da Sebi in den letzten Jahren eine tolle Arbeit geleistet hat und den Weg mit jungen Spielern aus der eigenen Jugend mitgegangen ist“, so Klaus Ratzeck vom Vereinsausschuss des BC Aichach. Böhm kam 2019 vom SV Karlskron in die Paarstadt. Im Gegensatz zu seiner vorherigen Station agierte der Abwehrspieler beim BCA ausschließlich als Coach. Als Spieler war Böhm viele Jahre für den Ligarivalen DJK Langenmosen am Ball.

Im Gegensatz zu Böhm bleibt Markus Winkler dem BC Aichach erhalten. Der Oberbernbacher hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Der 31-Jährige kam 2019 gemeinsam mit Böhm aus Karlskron zum BCA und gibt auf dem Platz die Kommandos. Der Spielertrainer sorgt im Mittelfeld für Stabilität. Winkler soll im Sommer einen neuen Partner bekommen. Ratzeck: „Wir hoffen, möglichst bald einen Nachfolger vorstellen zu können, der den eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern weiterführt.“ (AZ)