Fußball

17:00 Uhr

Trotz "katastrophaler Vorbereitung" - Affing siegt zum Auftakt

Plus Dem personell angeschlagenen FC Affing glückt in Wertingen ein knapper 2:1-Erfolg. Dasing schießt das Schlusslicht ab. Adelzhausen jubelt in letzter Sekunde.

Von Jonas Jakob

Mit dem FC Affing, dem TSV Dasing und dem BC Adelzhausen ging es für drei heimische Mannschaften am Sonntag wieder um Punkte. Der Auftakt in die Restsaison verlief erfolgreich. Adelzhausen jubelte nach einem Krimi in der Nachspielzeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen