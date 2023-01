Fußball

TSV Aindling verlängert mit Trainer Adrianowytsch und Assistenten

Trainer Christian Adrianowytsch wird auch in der kommenden Saison den TSV Aindling coachen.

Plus Adrianowytsch und Co bleiben auch in der kommenden Saison beim Bezirksligisten, der vor der Rückrunde der Bezirksliga Nord gut da steht.

35 Punkte hatten die Bezirksligafußballer des TSV Aindling vor einem Jahr aus den ersten 18 Partien angesammelt; in der Saison 2022/23 weist die Zwischenbilanz zum gleichen Zeitpunkt ein Plus von fünf Zählern auf. Dieser Aufwärtstrend hat zur Folge, dass die Verantwortlichen bereits im tiefen Winter wichtige Entscheidungen getroffen haben, die erst im Sommer zum Tragen kommen werden. Christian Adrianowytsch, 36, bleibt Cheftrainer, Benjamin Woltmann, 32, sein spielender Assistent und Florian Peischl, 27, wird sich weiterhin um die Form der Keeper kümmern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

