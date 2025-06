TSV Rehling verabschiedet langjährigen Abteilungsleiter

Beim letzten Saisonspiel des TSV Rehling in der A-Klasse am vergangenen Samstag nahm die Vereinsführung auch die Gelegenheit wahr, einem verdienten Fußball-Abteilungsleiter für seine lange Tätigkeit zu danken und ihn aus seinem Amt zu verabschieden. Manuel Rauscher hatte das Amt des Fußball-Abteilungsleiters sechseinhalb Jahre inne und wechselt ab der neuen Saison bekanntlich nach Gablingen.

Trotz Niederlage: Relegationsspiel gegen Schiltberg 2022 ein „besonderes Highlight“ für Rauscher

Vor dem letzten Punktspiel seiner Mannschaft in der A-Klasse gegen Laimering/Rieden wurde Rauscher vom neuen TSV-Vorstand Christoph Strobl verabschiedet. Manuel Rauscher blickte dabei auch etwas wehmütig auf sein Wirken in Rehling zurück, unter anderem auf ein besonderes Highlight: Das Relegationsspiel 2022 in Aichach gegen Schiltberg als man vor fast 1000 Zuschauern spielen durfte – ohne Glück für den TSV Rehling, der nach einer Niederlage den Gang in die A-Klasse antreten musste.

Dort arbeitet man seitdem am Wiederaufbau einer schlagkräftigen Truppe, auch mit vielen Nachwuchsspielern aus den eigenen Reihen. Sowohl finanziell wie auch sportlich hat sich die Mannschaft wieder stabilisiert, so Rauscher. Wie der 38-Jährige betonte, wird der TSV Rehling immer sein Heimat- und Herzensverein bleiben: „Es war nie eine Entscheidung gegen den TSV, sondern eine rein sportliche Entscheidung.“ Eine Herausforderung in einem höherklassigen Verein, den er nun in Gablingen gefunden zu haben scheint. (at)