Überraschung im Pokal: TSV Aindling wirft TSV Rain raus

Jubel beim TSV Aindling: Der Landesliga-Aufsteiger schlug in der ersten Runde des Verbandspokals den TSV Rain mit 2:0 und sorgte so für eine dicke Überraschung.

Plus Der TSV Aindling schlägt den TSV Rain und träumt von einem attraktiven Gegner in der nächsten Runde. Wie die Verantwortlichen mit dem Erfolg umgehen.

Im Fußball kann sich das Blatt schnell drehen. Nach dem 1:5 in Ehekirchen stand es vor zwei Wochen nicht gerade gut um die Mannschaft des TSV Aindling. Doch nun sieht die Welt am Lechrain ganz anders aus. Drei Tage nach dem 1:0 gegen Oberweikertshofen gab es am Dienstag ein verdientes 2:0 im Toto-Pokal gegen den TSV Rain. Nun darf man darauf hoffen, dass in der Ziehung der zweiten Runde am Donnerstagabend auf Verbandsebene ein Gegner zugelost wird, der mehr Zuschauerinnen und Zuschauer anlockt.

Zweimal innerhalb weniger Tagen ließ sich die Aindlinger Abwehr nicht überwinden. Das spricht eindeutig für ihre Qualität. Die Offensive dagegen erwies sich bisher eher als Sorgenkind. Doch auch hier zeigt die Kurve eindeutig nach oben. Die beiden Treffer waren alles andere als Produkte des Zufalls, sie waren vielmehr das Ergebnis schneller Kombinationen, die in idealer Weise abgeschlossen wurden. Beim 1:0 bediente Antonio Mlakic auf der linken Seite Fatlum Talla, der per Flachschuss traf. Auf der rechten Seite wurde der zweite Treffer eingefädelt, hier leistete Jonas Müller die Vorarbeit für Mlakic. Die beiden Torschützen verdienten sich im Siegerteam die besten Noten. Einen Verlierer gab es an diesem Abend auch. Florian Kronthaler kam erst in der 46. Minute auf den Platz, nach einer Viertelstunde verließ er ihn bereits wieder humpelnd.

