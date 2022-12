Ungewissheit nach Chaos-Hinrunde: Wie geht es beim FC Pipinsried weiter?

Plus Trainerwechsel, Grüppchenbildung und sportliche Talfahrt - beim FC Pipinsried läuft es nicht. Sportchef Tarik Sarisakal will trotzdem das Wunder schaffen.

Sogar das bekannte Fußballmagazin 11Freunde kam nicht am FC Pipinsried vorbei. Auslöser war die Tatsache, dass Trainer Frank Peuker nach nur einem Spiel schon das Handtuch schmiss und der Dorfklub den vierten Chefcoach innerhalb kurzer Zeit präsentieren musste. Die Verantwortlichen im Dachauer Hinterland hätten auf diese Art der Aufmerksamkeit gerne verzichtet. Für den Sportlichen Leiter Tarik Sarisakal sind die Chaos-Tage mittlerweile abgehakt. Der 49-Jährige hat ganz andere Sorgen. Dabei ist die Besetzung des Trainerpostens nicht unbedingt das größte Problem.