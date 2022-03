Urgestein Wiedholz wechselt von Aindling nach Ecknach

Defensivspieler Lukas Wiedholz verlässt den TSV Aindling nach vielen Jahren im Sommer. Warum der 28-Jährige zum Ligakonkurrenten VfL Ecknach wechselt.

Lukas Wiedholz wird den TSV Aindling im Sommer nach zehn Jahren verlassen und sich dem VfL Ecknach anschließen. Wiedholz, der für den FC Augsburg in der Junioren-Bundesliga spielte, kam beim TSV in der Bayern-, Landes- und der Bezirksliga zum Einsatz. Nun möchte der 28-jährige Defensivmann ein neues Kapitel aufschlagen.

„Er wohnt und arbeitet seit geraumer Zeit in Aichach, deshalb hatten wir ihn natürlich nicht erst seit heuer auf dem Zettel“, erklärt Ecknachs Sportlicher Leiter Jochen Selig. Die Nähe zum Wohnort und das freundschaftliche Verhältnis zu einigen VfL-Kickern, unter anderem auch zu den neuen Trainern Angelo Jakob und Michael Eibel, seien wichtige Faktoren gewesen. „Er ist ein richtig guter Fußballer, der defensiv flexibel einsetzbar ist und über viel Erfahrung, auch höherklassig, verfügt. Nicht nur sportlich, sondern auch vom Typ her wird er unseren Kader bereichern“, so Selig.

Dagegen wird Marko Mladenovic den VfL verlassen. Der 28-Jährige bricht schon jetzt seine Zelte in Ecknach ab. Selig: „Er hat private und berufliche Veränderungen genannt, die mit dem Aufwand für den Fußball nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Eigentlich sollte es im Sommer so kommen, dass es jetzt so schnell ging, ist schade.“ (jng)