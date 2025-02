VfL Ecknach: Drei Neuzugänge und Selig-Rückkehr

Beim VfL Ecknach ist zwei Wochen vor Beginn der Frühjahrsrunde einiges im Fluss. Nachdem Cheftrainer Mario Schmidt aus privaten Gründen sein Amt nicht weiter ausführen kann, ist sein Partner Thomas Nöbel nun allein für den Bezirksligisten zuständig. Und auch bei der sportlichen Leitung gab es leichte Veränderungen. Fußballchef Benedikt Huber kann aufgrund familiärer und beruflicher Verpflichtungen seinen Aufgaben derzeit nicht in vollem Umfang nachkommen, weshalb sein Vorgänger Jochen Selig und David LaFlash, bisher für die zweite Mannschaft des VfL zuständig, die Planung für die kommende Saison bis auf weiteres übernommen haben.

Weil der VfL in der Bezirksliga Nord aktuell punktgleich mit den beiden Abstiegsrelegationsplätzen ist, muss zweigleisig gefahren werden. „Alle Zusagen müssen ligaunabhängig sein“, stellt Selig klar, der sich mit dem bisherigen Verlauf aber zufrieden zeigt. „Die Gespräche mit dem bestehenden Kader verliefen sehr erfreulich, die Identifikation mit dem Verein ist hoch“, berichtet der 44-Jährige. Zuletzt habe sich auch Kapitän Tim Sponer für einen Verbleib an der Erlenstraße entschieden. „Er hatte attraktive Angebote aus der Landeliga, dass er bleibt ist unheimlich wichtig für uns und ein starkes Signal“, freut sich Selig. Bislang habe lediglich Tobias Wehren „aus nachvollbeziehbaren Gründen“ mitgeteilt, dass er den Verein verlassen werde. Manfred Glas (37) möchte nach mehr als zehn Jahren im blau-weißen Trikot im Sommer seine Karriere voraussichtlich beenden. Bereits nach der Hinrunde hatten sich bekanntlich die beiden bisherigen Spielertrainer Michael Eibel und Angelo Jakob in Richtung Affing verabschiedet.

Wehren wechselt weg, zwei Affinger kommen

Demgegenüber standen bislang Winterneuzugang Robin Streit, der ebenfalls über den Sommer hinaus beim VfL bleibt, und Griesbeckerzells Kapitän Simon Reiner, der für die kommende Saison sein Ja-Wort als spielender Trainer gegeben hat. In der vergangenen Woche haben sich nun drei weitere Akteure zu einem Wechsel in die Aichacher Vorstadt entschieden. Vom Kreisligisten BC Adelzhausen kommt mit Florian Farda ein 19-Jähriger für das defensive Mittelfeld. „Ein junger Kerl mit viel Potential, den wir an die Erste Mannschaft heranführen wollen“, schildert LaFlash. Vom FC Affing wechseln Maximilian Lipp und Stefan Reiter zum VfL. Der 27-jährige Lipp soll über die linke Außenbahn für Tempo sorgen, kann dort sowohl den offensiven als auch den defensiven Part übernehmen. Reiter, ist ein Mann für die Mittelfeldzentrale, der die Sechser- und Achter-Position besetzen kann. Der 28-Jährige wohnt in Unterschneitbach und fährt deshalb künftig keine fünf Minuten ins Training. „Zwei wichtige Verpflichtungen. Neben ihren fußballerischen Fähigkeiten bringen sie viel Erfahrung mit, sie werden uns nächste Saison sehr helfen“, freut sich LaFlash.

Am kommenden Samstag steht die Generalprobe für Ecknach an, um 13 Uhr ist der Kreisligist SSV Alsmoos-Petersdorf zu Gast. Eine Woche später beginnt mit dem Auswärtsspiel beim VfR Jettingen bereits die Frühjahrsrunde. (ng)