vor 39 Min.

VfL Ecknach holt bei Bezirksliga-Nachholspiel drei Punkte auf

Plus Den Fußballern des VfL Ecknach reicht im Bezirksliga-Nachholspiel ein Tor in Jettingen. Adelzhausen gewinnt in der Kreisliga Ost bei Schlusslicht Echsheim.

Am Wochenende wurden in einigen Fußball-Ligen Spiele nachgeholt. Dabei konnten Ecknach, Adelzhausen und Stätzling jubeln.

