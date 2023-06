Viele Tore bei Testspielen: Kinzel trifft dreifach für Griesbeckerzell

Sebastian Kinzel erzielt erzielt drei Tore beim 3:3 des SC Griesbeckerzell. Aindling zeigt Licht und Schatten. Framberger triff bei Rückkehr für VfL Ecknach

Für die höherklassigen Fußballer hat die Vorbereitung bereits begonnen. Der TSV Hollenbach feierte den zweiten Sieg im zweiten Test. Der TSV Aindling zeigt zwei unterschiedlich Gesichter. Zells Sebastian Kinzel trifft dreifach.

Nicht gespielt hat der FC Pipinsried. Der Klub aus dem Dachauer Hinterland musste sein geplantes Testspiel gegen den SV wacker Burghausen absagen. Zu viele verletzten und erkrankte Spieler verhinderten die Partie. Im zweiten Testspiel gelang dem TSV Hollenbach beim TSV Haunstetten ein 3:1-Auswärtssieg. Die erste Torchance hatte Werner Meyer, dessen Schuss aus etwa zehn Metern von Torwart Fabian Seewald pariert wurde. Haunstetten brachte Hollenbachs Debütanten im Tor, Mirco Stöger, kaum in Bedrängnis. In der 34. Minute setzte sich Elias Ruisinger auf dem linken Flügel durch und bediente Meyer im Zentrum, der mit einem satten Schuss zur Führung traf. Nur zwei Minuten später glich Gabriel Hertel aus. Nach einer Ecke zielte er von der Strafraumgrenze das 1:1. Hollenbach wirkte in Halbzeit zwei spritziger und übernahm mit zunehmender Spieldauer immer mehr Kontrolle. Während Meyer zunächst nach Zuspiel von Neuzugang Moritz Herold noch am Torwart scheiterte (53.), machte er es in der 60. Minute besser und brachte eine Hereingabe von Silvio Sebalj im Tor unter. Nach einem Fehlpass im Hollenbacher Aufbauspiel wäre Haunstetten um ein Haar der erneute Ausgleich gelungen. Hertel schob den Ball aber aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei. Den Endstand stellte Sebalj her. Meyer setzte den 19-Jährigen in Szene, der aus wenigen Metern nur noch einschieben musste. „Es war ein intensives Spiel und eine Steigerung zur Partie vergangene Woche in Dinkelscherben“, so Trainer Daniel Zweckbronner. Noch nicht mitwirken konnten die Neulinge Philipp Baier und Dejan Ziermeier. Baier verletzte sich noch vor der Vorbereitung an der Schulter. Ziermeier trainiert zwar schon seit Beginn der Vorbereitung, darf aber aufgrund von Verbandsregularien erst ab 1. Juli für die Hollenbacher spielen. (nzf)

Fußball-Testspiele: Aindling geht 0:8 unter

Zwei verschiedene Gesichter zeigte der TSV Aindling am Wochenende. Eine starke Leistung bot der Bezirksligameister beim 1:2 gegen den TSV Rain. Der Bayernligist ging nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Den Elfmeter von Gabriel Hasenbichler konnte Torhüter Robin Scheurer noch parieren, beim Nachschuss war der Aindlinger Keeper aber machtlos. Die Antwort des Aufsteigers kam rund zehn Minuten später. Gabriel Merane bediente Faltlum Talla und der schob zum Ausgleich ein. Auch in der zweiten Halbzeit hielt Aindling gut mit. Eine der wenigen Rainer Chancen nutzte Michael Senger zehn Minuten vor dem Ende. Ganz anders präsentiert sich der TSV beim 0:8 gegen den TSV Nördlingen. Bis zur 20. Minute hielt das Team von Trainer Christian Adrianowytsch gegen den Bayernligisten gut mit. Danach zerfiel Aindling in seine Einzelteile und war klar unterlegen. Aindlings Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle war mit dem Auftritt nicht einverstanden: „So etwas darf nicht passieren, darüber sollte man reden und wird es auch tun. Daraus muss man die Lehren ziehen. Abhaken, es geht weiter“, so Kigle auf der Internetseite des Vereins. (AZ)

Dagegen feierte der VfL Ecknach einen gelungen Auftakt. Gegen die SG Schlüsselfeld lagen die Blau-Weißen zwei Mal zurück, doch Fabian Ostermaier und Tobias Wehren glichen jeweils aus. Ein Doppelschlag von Rückkehrer Daniel Framberger und das zweite Tor von Ostermaier innerhalb von 15 Minuten brachte Ecknach dann auf die Siegerstraße. Den Endstand besorgte Spielertrainer Michael Eibel. (AZ)

Einen Schlagabtausch lieferte sich der SC Griesbeckerzell im Spiel gegen den TSV Gersthofen. Gegen den Landesligaabsteiger und künftigen Ligakonkurrenten gab es ein 3:3. Dabei hätte der Aufsteiger als Sieger vom Platz gehen können, schließlich brachte Torjäger Sebastian Kinzel sein Team bereits nach drei Minuten in Führung. Der Routinier und amtierende Kreisliga-Torschützenkönig legte nach 25 Minuten sogar das 2:0 nach. Nach dem Anschluss nach einer halben Stunde war Kinzel kurz nach der Pause erneut zur Stelle. Ein Doppelschlag der gesthofer nach einer Stunde sorgte dann für das Remis. (AZ)