Fußball

18:00 Uhr

Voller Einsatz für Klassenerhalt

Spielertrainer Angelo Jakob (rechts) ist nach einem Schlüsselbeinbruch wieder für den VfL Ecknach im Einsatz. Am Sonntag steht bereits das erste Punktspiel in der Bezirksliga Nord an.

Plus Der TSV Hollenbach steht bereits unter Druck. Der VfL Ecknach will mit neuem Schwung und Personal raus aus dem Keller. In der Kreisliga kommt es zum Derby.

Während der TSV Hollenbach bereits sein zweites Punktspiel bestreitet, stehen in den weiteren Ligen Nachholspiele an. In der Kreisliga Ost kommt es zu einem Kellerduell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

