Vor dem Restart: So heiß ist der Kampf um Platz zwei in der Kreisliga Ost

Die heimischen Teams starten in die Restsaison. Mehrere Klubs haben Chancen auf Aufstieg – wir werfen einen Blick auf die Vorbereitung und wagen eine Prognose.

Die Vorbereitung neigt sich für die heimischen Kreisliga-Teams dem Ende zu. Während Dasing und Adelzhausen bereits am Wochenende mit Nachholspielen starten, haben Aichach, Griesbeckerzell und Petersdorf noch eine Woche Zeit. Die Ausgangslagen sind für die Mannschaften aus dem Friedberger Raum äußerst unterschiedlich. Wir blicken auf die Vorbereitung und wagen eine Prognose.

BC Adelzhausen: Ruhe statt Sturm ist angesagt

Ein turbulentes Jahr hat der BC Adelzhausen hinter sich. Erst der unglückliche Abstieg aus der Bezirksliga und dann die plötzliche Trennung von Spielertrainer Michael Guggumos. Am sonst so beschaulichen Römerweg wollte einfach keine Ruhe einkehren. Das machte sich auch in der Tabelle bemerkbar. Nach einem guten Start rutschte der BCA immer weiter ab und findet sich zur Winterpause auf Platz sechs wieder. Die Aufstiegsplätze sind schon weit entfernt, weshalb der Wiederaufstieg kein Thema mehr ist. Vielmehr gilt es für den BCA, sich nach dem turbulenten Jahr wiederzufinden. In den Testspielen wechselte sich beim Team von Spielertrainer Jürgen Lichtenstern Licht und Schatten ab. Zu Beginn gab es Siege gegen die Bezirksligisten Viktoria Augsburg (5:2) und Meitingen (2:1) sowie gegen den Kreisligisten Altomünster (2:1). Die Partie gegen den Kreisligisten Göggingen endete torlos, und auch gegen den Kreisklassisten Oberbernbach kam man beim 2:2 nicht über ein Remis hinaus. Immerhin gab es ein 3:1 gegen den Kreisklassisten Egenburg. Gegen das Bezirksliga-Topteam aus Aindling gab es eine klare Niederlage (0:3).





Prognose Der BC Adelzhausen muss wieder Konstanz in sein Spiel bringen. Dann allerdings kann das Team vom Römerweg jedes Team der Liga ärgern. Kommt Torjäger Dominik Müller wieder ins Rollen, ist ein Platz unter den besten fünf Mannschaften drin.

BC Aichach: Kommt der Torjäger zurück

Vor dem Restart liegt der BC Aichach in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Acht Zähler beträgt der Rückstand auf Platz zwei, wobei der BCA noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Viele Ausrutscher darf sich das Winkler/Böhm-Team allerdings nicht mehr erlauben, soll der Aufstiegszug nicht schon frühzeitig für den Vizemeister des Vorjahres abfahren. Die Testspiele verliefen zufriedenstellend. Eine Niederlage gab es nur gegen den Bezirksligisten Jetzendorf (1:3). Gegen die Kreisligisten Offingen (3:1) und Westheim (5:2) gelangen jeweils Siege. Gegen den Kreisklassisten Karlskron kam der BCA aber nicht über ein 1:1 hinaus.

Der BC Adelzhausen (rote Trikots) und der BC Aichach gehören zum Verfolgerfeld in der Kreisliga Ost. Foto: Adrian Goldberg

Prognose Dem BC Aichach fehlte in der Vorrunde ein echter Torjäger. Wenn Marcus Wehren vor seinem Abschied nochmals an seine Torquote aus dem Vorjahr anknüpfen kann, muss sich jeder Gegner in Acht nehmen. Es müsste schon viel zusammenpassen, wenn der BCA noch auf Rang zwei springen soll. Wahrscheinlich ist ein Platz zwischen drei und fünf.

SSV Alsmoos-Petersdorf: Die Relegation vor Augen

Still und heimlich hat sich der Fusionsklub zu einem echten Anwärter auf den Aufstieg entwickelt. 41 Punkte nach 18 Partien bedeuten Platz zwei, nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Rain. Das Prunkstück in dieser Saison ist erneut die Offensive, die aber deutlich variabler daherkommt als in den vergangenen Jahren. Mit Matthias Benesch, Stefan Simonovic und Florian Bobinger verfügt der SSV über gleich drei torgefährliche Offensivspieler. Im Mittelfeld zieht Spielertrainer Björn Wohlrab die Fäden. In der Vorbereitung gab es Niederlagen gegen die höherklassigen Teams aus Gersthofen/1:6) und Wörnitzstein (1:3), aber auch deutliche Siege gegen die Kreisklassisten Riedlingen und Oberbernbach sowie ein 1:1 gegen den Bezirksligisten Günzburg.

Prognose Die Zeit am Hohenrieder Weg ist reif für den ganz großen Wurf. Knüpft Alsmoos-Petersdorf an die Leistungen aus der Vorrunde an, dürfte es schwer werden, den Fusionsklub von Platz zwei zu verdrängen. Für die Meisterschaft ist die Konkurrenz aus Rain aber zu stark. Auch in der Relegation darf man dem SSV viel zutrauen – der Aufstieg ist greifbar.

TSV Dasing: Überraschungsteam will weiter punkten

Die Autobahner sind das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Mit dem Ziel Klassenerhalt gestartet, braucht sich das Team von Trainer Jürgen Schmid keine Gedanken mehr über den Erhalt der Kreisliga zu machen. Im Gegenteil: Der TSV steht mit 31 Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt zehn Punkte, wobei die Dasinger noch drei Partien in der Hinterhand haben. Prunkstück ist die Defensive. Erst 20 Gegentreffer gab es für die Schmid-Truppe, nur Spitzenreiter Rain hat weniger Tore kassiert. Der Aufsteiger der Vorsaison gibt sich dabei sehr effizient. Viele Partien entschieden die Dasinger mit nur einem Tor Vorsprung für sich. In der Vorbereitung schwankten die Leistungen. Zwei Unentschieden gegen die Kreisklassisten Berg im Gau und Münster steht ein souveräner 4:0-Erfolg gegen den ambitionierten Augsburger Kreisligisten Langerringen gegenüber.

Prognose Der TSV Dasing kann befreit aufspielen und sich weiter in der Kreisliga etablieren. Mit den Topteams werden die Autobahner aber auf Dauer nicht mithalten können. Die Aufstiegstrauben hängen für den TSV noch zu hoch. Knüpft das Schmid-Team allerdings an die Effizienz aus der Herbstrunde an, ist ein Platz unter den Top fünf möglich.

SC Griesbeckerzell: Leichte Sorgen in der Spitze

Dass der SCG um die Aufstiegsplätze mitspielt, ist nichts Neues. Auch in dieser Saison liegen die Zeller zur Winterpause in Schlagdistanz, allerdings mal wieder auf dem undankbaren dritten Platz. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Rang zwei. 45 Tore hat der SCG bereits erzielt, auch hier liegt man auf Platz drei. Umso bemerkenswerter, da den Zellern nach dem Ausfall von Angreifer Manuel Schweizer ein klassischer Torjäger fehlt. Die Last wird auf viele Schultern verteilt. Ergebnistechnisch waren die Testspiele in Ordnung. Einem 3:2-Erfolg gegen Pfersee folgte ein 3:6 gegen den designierten Bezirksliga-Aufsteiger Dinkelscherben. Zuletzt gab es gegen den Kreisklassisten Ottmarshausen ein 5:0. Zuvor wurde das Team von Trainer Matthias Kefer allerdings von Corona ausgebremst. Derart viele Spieler waren betroffen, dass eine Woche lang gar nichts mehr ging und sogar der Test in Klingsmoos abgesagt werden musste.

Spielertrainer Matthias Kefer und der SC Griesbeckerzell sind in Lauerstellung. Foto: Sebastian Richly

Prognose Auch in dieser Saison wird der SC Griesbeckerzell bis zum Schluss ein Wörtchen im Kampf um die Aufstiegsplätze mitreden können. Allerdings fehlt ein echter Torjäger, und der Rückstand der Zeller ist bereits beträchtlich. Wenn die Konkurrenz nicht in großem Stil straucheln sollte, bleibt den Zellern wohl wieder nur der undankbare dritte Platz.