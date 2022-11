Vor der Winterpause: Wichtige Spiele für Affing und Ecknach

Fußball: Am Wochenende geht es für die allermeisten heimischen Teams letztmals um Punkte. Besonders Affing und Ecknach benötigen noch Zähler. Aindling schielt auf Platz eins.

Noch einen regulären Spieltag gibt es vor der Winterpause. Die heimischen Teams wollen sich am Wochenende eine gute Ausgangsposition für die Frühjahrsrunde verschaffen.

Bezirksliga Zwar hätte sich der FC Affing gegen den VfL Ecknach einen Dreier gewünscht, doch auch das 1:1 brachte durchaus Positives. Dank des Punktes schob sich der FCA am FC Maihingen vorbei und liegt nun nur noch einen Rang hinter den Relegationsplätzen. Hinzu kommt, dass das Team von Spielertrainer Tobias Jorsch nun seit drei Spielen ohne Niederlage ist und in diesem Zeitraum sieben Zähler einfuhr. Am Sonntag sollen beim FC Horgau möglichst die nächsten Punkten im Abstiegskampf her. Der FCA ist ab 14 Uhr zu Gast beim Tabellenfünften. Gegen den FCH hat Affing als einziges Team in dieser Rune noch nicht gespeilt. Bereits eine Woche später treffen die Kontrahenten dann erneut aufeinander. Die Partie am Sonntag könnte also doppelt wichtig sein. Dabei gibt es auch eine personelle Veränderung, denn Jorsch erhält ab sofort Verstärkung an der Seitenlinie. Antonio Cuevas wird ihn als Co-Trainer künftig unterstützen. Seit Anfang Oktober, als Trainerkollege Marc-Abdu Al-Jajeh sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, war Jorsch alleine verantwortlich. Cuevas ist an der Frechholzhauser Straße kein Unbekannter. Von 2014 bis 2016 war er für die Zweite Mannschaft des FCA als Spielertrainer im Einsatz. Zuletzt coachte der 41-Jährige den VfR Foret, der sich im Herbst von ihm trennte. Zuvor coachte der Spanier einige Jahre den TSV Täfertingen. (sry-)

Der VfL Ecknach steht am Sonntag um 14 Uhr nach zehn Spielen ohne Sieg unter Druck. Zu gast ist das noch sieglose Schlusslicht TSV Nördlingen II. Das Hinspiel gewann der VfL mit 4:2. Das Hinspiel gewann der VfL im Rieser Sportpark mit 4:2. Trotz der anhaltenden Talfahrt steht man in Ecknach zum Trainerduo. Auch über die Saison hinaus werden Michael Eibel und Angelo Jakob die Kommandos geben. „Wir haben mit ihnen einen Weg eingeschlagen, den wir nach wie vor für richtig halten, der viele positive Effekte hat und den wir gerne weitergehen würden“, begründet Sportchef Jochen Selig die Entscheidung. Völlig frei konnten sich er und seine Kollegen bei der Entscheidungsfindung von der sportlichen Situation freilich nicht machen. „Natürlich haben wir das diskutiert“ räumt Selig ein, letztlich sei man aber zu dem Ergebnis gekommen, „dass es für die sportliche Krise mehrere Erklärungen gibt, die aber nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Arbeit unserer Trainer stehen“. Vor allem das Verletzungspech habe zugeschlagen, wie selten zuvor. Auch vor dem Kellerduell am blieb Ecknach von Hiobsbotschaften nicht verschont. Kapitän Manfred Glas zog sich eine Rippenverletzung zu und Lukas Wiedholz hat sich eine Erkältung eingehandelt. Bei beiden ist ein Einsatz eher unwahrscheinlich. Die beiden letzten Auftritte gegen Wörnitzstein und in Affing machen Selig Mut. „Wir spielen nicht gut, aber was die Einstellung betrifft, kann man uns über weite Strecken keinen Vorwurf machen.“ (jng)

Nach dem 0:0 Remis in Jettingen ist der TSV Aindling nur noch zweiter. Das Team von Trainer Christian Adrianowytsch möchte aber möglichst auf Platz eins überwintern und die 40- Punkte-Marke knacken. Voraussetzung dafür ist ein Sieg am Sonntag gegen den FC Gundelfingen II Laut dem Aindlinger Fußballchef Josef Kigle hat die Aindlinger Mannschaft beim Gegner „was gut zu machen“. Schließlich kassiert der TSV beim Aufsteiger beim 1:2 die erste Saisonniederlage. Die personelle Situation im Lechtal ist gut. „Der Kader ist komplett, man muss allerdings schauen, wer spielen kann“, so Kigle. Aktuell haben die Aindlinger ligaweit die beste Heimbilanz. Hinzu kommt, dass der TSV seit zwölf Spielen ungeschlagen ist. Das soll mindestens bis zum Frühjahr so bleiben. (joj)

Kreisliga Gleich vier Landkreisduell gibt es am Sonntag in der Kreisliga Ost. Der BC Aichach muss dabei zum Städteduell zum TSV Friedberg. Schlusslicht SV Echsheim braucht im Kellerduell gegen den BC Adelzhausen unbedingt einen Sieg, um nicht mit der Roten Laterne zu überwintern. Das will auch der Vorletzte TSV Inchenhofen verhindern, wobei die Aufgabe gegen den Spitzenreiter BC Rinnenthal kaum schwieriger sein könnte. Ein heißes Duell wird zwischen dem TSV Dasing und dem Tabellendritten Alsmoos-Petersdorf erwartet. Der SC Griesbeckerzell hofft einen Ausrutscher des BCR und spielt gegen Mühlried. Pöttmes empfängt Joshofen und Oberbernbach muss nach Langenmosen. (sry-)