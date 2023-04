Fußball-Vorschau

Die Hollenbacher Fußballer brauchen für den Klassenerhalt ein Wunder

Plus Die Hollenbacher Landesliga-Fußballer wollen in Illertissen mutig auftreten. Ecknach kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Affing hat keine Spieler mehr.

Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt ein abgedroschener Spruch. Aber er trifft fünf Spieltage vor Saisonende sowohl auf den TSV Hollenbach in der Fußball-Landesliga als auch auf den FC Affing in der Bezirksliga zu. Beide Kellerkinder haben minimale Chancen, die Relegation doch noch zu erreichen. Genau diese möchte der VfL Ecknach unbedingt vermeiden.

Landesliga: Hollenbacher Trainer ist stolz

Der TSV Hollenbach tritt heute beim FV Illertissen II an (Anpfiff 14 Uhr). Während die jungen Illertissener zuletzt 3:0 in Kempten gewannen, zog der TSV mit 1:3 beim Tabellenzweiten FC Ehekirchen den Kürzeren. Eine vermeidbare Niederlage für den Tabellenletzten, der viele Chancen ausließ. „Wir haben eine unserer besten Saisonleistungen gezeigt“, sagt Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner. Die Abschlussschwäche ziehe sich aber durch die Saison. „Und dafür wirst du in der Landesliga einfach auch bestraft“, so Zweckbronner. Trotzdem ist er stolz darauf, wie sich seine Spieler immer wieder neu motivieren. Er erkennt auch deutliche Entwicklungen, etwa bei den Jungspunden Samuel Higl und Elias Ruisinger (beide 19) oder auch Simon Zach (24), die immer besser mit dem Spieltempo zurecht kämen. „Ein möglicher Abstieg war einkalkuliert und entsprechend sind wir von der aktuellen Situation weder überrascht, noch fällt die Mannschaft auseinander“, so der Coach. Beim Tabellendritten Illertissen wollen die Hollenbacher mutig auftreten und Zählbares mitnehmen. Die Partie findet wohl auf Kunstrasen statt. Verzichten muss Hollenbach voraussichtlich weiter auf David Bichlmeier (Muskelfaserriss). Silvio Sebalj ist ebenfalls angeschlagen. Sicher fehlen werden Raoul Leser (krank) und Jonas Ruisinger (verhindert). Letztmalig in dieser Saison gibt es einen Bus zum Auswärtsspiel. Abfahrt ist um 11 Uhr am TSV-Gelände. (nzf)

