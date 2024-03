Fußball

06:46 Uhr

Wechsel beim VfL Ecknach: Verteidiger übernimmt sportliche Leitung

Plus Nach zwölf Jahren gibt Sportchef Jochen Selig sein Amt an Benedikt Huber ab. Der Abwehrchef steht selbst noch auf dem Platz und zieht klare Grenzen.

Von Sebastian Richly

Auf dem Rasen ist Benedikt Huber für das Verhindern von Toren zuständig. Der 34-Jährige ist einer der Führungsspieler beim Bezirksligisten. Er macht den weg von der Kreisklasse bis ins schwäbische Oberhaus mit. Seit Kurzem hat der Routinier aber eine noch wichtigere Aufgabe. Er hat nun zusätzlich auch die sportliche Leitung des Vereins inne. Huber beerbt Jochen Selig, der insgesamt zwölf Jahre die Geschicke an der Erlenstraße leitete. Was der scheidende Sportchef mit seiner Freizeit anfangen und wie sein Nachfolger die Doppelrolle ausfüllen will.

VfL Ecknach: Jochen Selig freut sich auf mehr Freizeit

„Ich werde definitiv mehr Zeit mit der Familie verbringen“, so Jochen Selig. Der 43-Jährige hat eine fünfjährige Tochter. „Vor allem abends ist das angenehm. Bisher habe ich immer auf die Sitzungen warten müssen, konnte aber auch vorher eigentlich nichts machen. Da fällt nun schon eine Last ab“, so Selig, der dem Vorstand des VfL aber erhalten bleibt. „Ich bin aber eben nicht mehr in der Verantwortung. Ich helfe, wo ich kann und unterstützte Bene und sein Team, aber sie sollen ihre eigenen Entscheidungen treffen“, so Selig, der von 2006 bis 2012 und von 2018 bis 2024 die sportliche Verantwortung trug.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen