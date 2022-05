Wieland übernimmt als Spielertrainer in Inchenhofen

Tobias Wieland wird im Sommer als Spielertrainer beim TSV Inchenhofen. Ex-Profi Michael Wenczel bleibt Co-Trainer. Verstärkung gibt es zwischen den Pfosten.

Der TSV Inchenhofen stellt die Weichen für die Zukunft und geht mit einem neuen Trainerteam in die neue Saison. Die beiden bisherigen Übungsleiter Maximilian Heilgemeir und Andreas Manhard beenden auf eigenen Wunsch ihr Trainerdasein im Sommer. Neuer Spielertrainer wird Tobias Wieland. Unterstützt wird er vom bisherigen Co-Trainer Michael Wenczel, der weiterhin von der Seitenlinie aus assistieren wird.

„Es war der logische Schritt, Wieland aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten, der Führungskompetenzen und der bereits gesammelten Erfahrung das Kommando zu übergeben“, heißt es in einer Mitteilung der Abteilungsleitung. Für Wieland ist es nicht die erste Trainerstation. In der Saison 2018/19 führte er den SV Bergheim zur Meisterschaft in der B-Klasse West. Danach zog es den heute 31-Jährigen zurück nach Leahad. Heilgemeir und Manhard werden dem TSV als Spieler treu bleiben.

Ex-Aindlinger Wernberger kommt nach Inchenhofen

Auch die Zweite Mannschaft des TSV Inchenhofen bekommt zur neuen Saison mit Fatih Tanriverdi – aktuell noch Coach bei Türkspor Aichach – einen neuen Trainer. Tanriverdi ist beim TSV kein Unbekannter, da er schon mehrere Jahre innerhalb der Spielgemeinschaft als Jugendtrainer fungierte.

Auch in Sachen Kader gibt es Neuigkeiten. Bereits zur Winterpause haben sich Marcel Mayr (TSV Schiltberg) und Fabian Sobottka (SG Mauerbach) dem TSV angeschlossen. Zur neuen Saison kommt mit Sven Wernberger ein Torhüter, der bereits höherklassig, unter anderem für den TSV Aindling, zwischen den Pfosten stand. (AZ)