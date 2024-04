Fußball

"Wir sind wie ein Fußballverein": Obmann Sponer erklärt den Schiedsrichter-Hype

Simon Sponer aus Oberbernbach ist der Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben. Im Interview verrät der 55-Jährige, wie er es geschafft hat, dass so viele junge Leute in der Region pfeifen.

Von Sebastian Richly

Herr Sponer, bei den Schiedsrichtern läuft es. Bayernweit gibt es so viele Unparteiische wie seit vier Jahren nicht mehr. Sie haben in der Gruppe Ostschwaben in diesem Jahr die 200-Mitglieder-Marke geknackt. Hat sich die Kampagne des Verbandes also ausgezahlt?



Sponer: Die Kampagne ist ja grundsätzlich gut gemeint, aber sie glauben doch nicht ernsthaft, dass jemand Schiedsrichter wird, nur weil er wo ein Plakat gesehen hat. Dazu gehört viel mehr. Man muss viel Zeit in junge Schiedsrichter investieren, angefangen bei der Suche bis hin zur Ausbildung und Förderung. Sonst sind die bald wieder weg und wir stehen da wie zuvor.

Bei Ihnen haben in den vergangenen zwei Jahren sehr viele junge Leute angefangen, wie halten sie diese sozusagen bei der Pfeife?



Sponer: Wie gesagt, wir kümmern uns schon sehr intensiv um unseren Nachwuchs. Wir veranstalten an Wochenenden Ausflüge, fördern sie durch verschiedene Intensivkurse und führen auch viele Gespräche bei Alltagsproblemen. Eine Schiedsrichtergruppe funktioniert wie ein Verein. Wenn deine Freunde irgendwo spielen, dann willst du da auch hin. Und wenn es dann eine gute Kameradschaft und auch gleichaltrige gibt, hat man schon viel gewonnen.

