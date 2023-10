Fußball

vor 31 Min.

Zeit für Erinnerungen der Aindlinger Pokalhelden von 2003

Die beiden Mannschaften vor dem Spiel im Aindlinger Stadion, hinten in Rot die Nostalgiemannschaft, vorne in Weiß die AH der SG Aindling/Stotzard.

Plus Am Dienstag war Günter Bayer noch einmal als Trainer in Aindling im Einsatz. Im Nostalgiespiel der Pokalhelden von 2003 gegen Schalke 04 stand eindeutig der Spaß im Vordergrund.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Oft genug ist von der „guten alten Zeit“ die Rede. Diese Verklärung der Vergangenheit erweist sich genauso oft genug als kleine Übertreibung. Beim Fußball des TSV Aindling aber darf man durchaus davon schwärmen. Speziell von jener Mannschaft, die vor zwei Jahrzehnten in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Schalke mit 0:3 unterlag und zwölf Monate später gegen Hertha BSC Berlin (0:1) beinahe für eine Sensation gesorgt hätte.

Am Dienstag standen die Kämpen von einst noch mal auf dem Platz am Schüsselhauser Kreuz wie 2003 und 2004. Sie gewannen gegen die Spielgemeinschaft der AH Aindling/Stotzard mit 3:2-Toren, wobei das nackte Resultat vergleichsweise unbedeutend war.

