Fußball

vor 17 Min.

Zell hat beim Finale noch Ziele - Abschiede in Hollenbach und Aindling

Plus Am finalen Spieltag empfängt der SC Griesbeckerzell den FC Stätzling, der ohne den Coach anreist. Hollenbach verabschiedet zwei Spieler, Aindling den Coach.

Der letzte Spieltag steht für die heimischen Landes- und Bezirksligisten am Samstag an. Sportlich sind die Entscheidungen gefallen, weshalb die Partien im Zeichen des Abschieds stehen. Dennoch haben die Teams noch das ein oder andere Ziel.

So möchte der TSV Aindling die Saison unbedingt mit einem Sieg über den FC Memmingen II beenden. Einerseits will sich Trainer Christian Adrianowytsch unbedingt mit einem Dreier verabschieden und andererseits ist mit einem Erfolg noch Tabellenplatz vier drin. Andernfalls könnte es in dieser sehr engen Liga auch noch einige Plätze nach unten gehen. Sportchef Josef Kigle fordert von seiner Mannschaft eine bessere Chancenverwertung wie vergangene Woche in Aufkirchen, als die Aindlinger beim abstiegsgefährdeten Mitaufsteiger mit 0:2 verloren. (AZ)

