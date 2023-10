Fußball

21.10.2023

Zell und Hollenbach brauchen einen Befreiungsschlag

Plus Der SC Griesbeckerzell braucht im Kellerduell am Samstag gegen Glött dringend einen Dreier. Der TSV Aindling kann sich von unten absetzen. Der TSV Hollenbach empfängt Spitzenteam.

Wichtige Partien stehen am Wochenende für die Fußball-Mannschaften aus der Region an. Aindling könnte sich mit dem dritten Sieg in Folge von den Abstiegsrängen absetzen.

Landesliga Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Aufkirchen wartet heute Nachmittag ein unangenehmer Gegner auf den TSV Aindling . Vor fünf Jahren setzte es eine 0:5-Niederlage bei der Regionalliga-Reserve des FC Memmingen . Trainer Christian Adrianowytsch und Sportchef Josef Kigle haben aber schon eine Idee. „Geheimwaffe“ könnte wieder der Coach selbst in der Abwehrkette sein: „ Adrianowytsch weiß noch nicht genau, ob er spielt. Das wird er spontan entscheiden“, so Kigle . Einige Spieler fallen mit Grippe aus: „Wir fahren zwar mit 18 Mann ins Allgäu , hoffen aber natürlich, dass sich die Kranken wieder schnell erholen.“ Das Ziel? „Wir sind mit einem Punkt zufrieden, alles andere wäre natürlich wunderbar. Dann hätten wir zur Saisonpause wenigstens 27 Punkte“, sagt der Aindlinger Sportchef. (joj)

Bezirksliga Wieder einmal stand der SC Griesbeckerzell am vergangenen Wochenende mit leeren Händen nach einem Spieltag da. Die Statistik ist gnadenlos: Den letzten Punktgewinn konnte man vor knapp fünf Wochen feiern, der letzte Sieg liegt gar schon zwei Monate zurück. Es wäre also mehr als notwendig, am Samstag im Duell gegen den Tabellenletzten SSV Glött wieder drei Punkte einzufahren. SCG-Trainer Matthias Kefer blickt dem Unterfangen Sieg optimistisch entgegen. Er hofft, dass die taktischen Veränderungen im wichtigen Heimspiel am Samstag Wirkung zeigen und die Mannschaft sich für Engagement und Einsatz belohnt. Besonders freut sich Kefer an dieser Stelle, dass sich mit Manuel Schweizer ein Mentalitätsspieler wieder zurückgemeldet habe. Kadertechnisch kann man in den Reihen des SCGs wieder etwas aufatmen. Nachdem man vergangene Woche kurzfristig auf Co-Spielertrainer Marius Kefer (Krankheit) und Florian Kreutmayr (beruflich verhindert) verzichten musste, kehren beide Spieler zurück in den Kader. Der SCG ist bis auf den verletzten Christoph Sturm vollzählig.

Auf den TSV Hollenbach (16 Punkte, Rang zwölf) kommen mit dem morgigen Heimspiel gegen den Tabellenfünften VfR Jettingen (Anstoß 15 Uhr) sowie dem Gastspiel beim Tabellenführer Wertingen in einer Woche noch zwei schwere Aufgaben in der Vorrunde zu. Der Gegner am Sonntag ist in der Spur, der Gastgeber tritt auf der Stelle. Zwar haben sich die Rot-Weißen, was die Defensivarbeit angeht, inzwischen stabilisiert und nur zwei Treffer in den letzten vier Partien kassiert, doch gleichzeitig nahm die Durchschlagskraft im Angriff ab. Ein einziger Torjubel in den vergangenen drei Partien spricht Bände. Überhaupt tut sich der Landesligaabsteiger heuer schwer, die nötige Balance zwischen den Mannschaftsteilen zu finden. Zudem oder gerade deshalb ziehen sich ungewohnt viele individuelle Aussetzer und Stellungsfehler wie ein roter Faden durch die Spielrunde. Abteilungsleiter Bernhard Fischer sieht‘s genauso und spricht von einer „zähen Saison, die wir uns alle etwas anders vorgestellt hatten“. Geschuldet ist dies seiner Meinung nach einerseits den vielen verletzungs- und urlaubsbedingten Ausfällen, andererseits aber auch der Einstellung einiger, die mit der neuen Liga nach dem Abstieg so ihre Motivationsprobleme hatten. Bis zur Winterpause sieht der Spielplan sechs Partien vor, also 18 Punkte, die zu vergeben sind. „Wenn wir etwa die Hälfte davon einfahren könnten, würden wir einigermaßen beruhigt in die Winterpause gehen können“, rechnet Fischer vor, wohl wissend, dass der Fußballsport alles andere als ein Wunschkonzert ist. Definitiv voraussagen kann er das Fehlen von Urlauber Simon Zach und von Werner Meyer nach dessen Roter Karte in Wörnitzstein. (dab/mika)

