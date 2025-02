Grüne Eiche Pistoleros wollen Klassenerhalt schaffen

Nicht gerade ideale Voraussetzungen herrschen für die Grüne Eiche Pistoleros am Sonntag in Allach. Dort steigt in der Prinz-Alfons-Halle der Bundschützen der Abschluss der diesjährigen Bayernliga-Saison. Wie schon am vorletzten Wettkampftag werden dabei am Vormittag die Abschlussbegegnung zwischen Gastgeber Allach und den Auerhahnschützen aus Reinhartshausen sowie die zwischen Grüne Eiche Schönbach und der VSG Asbach-Bäuemnheim parallel stattfinden. Standbelegung ist ab 10 Uhr, Schießbeginn 10.30 Uhr. Die Nachmittagsbegegnungen zwischen Allach und Asbach-Bäumenheim, sowie Reinhartshausen und Schönbach starten ab 13 Uhr mit der Standbelegung (Schießbeginn 13.30 Uhr).

Für die Schönbachs Pistoleros wird es in der Auftaktbegegnung gegen Asbach-Bäumenheim vor allem darum gehen, die denkbar knappe 2:3-Hinrundenniederlage auszumerzen. Die VSG-Schützen um ihren Spitzenschützen Robert Lechner sind in der weiteren Besetzung leistungsmäßig gleichwertig aufgestellt. So kommt es schon im Spitzenduell von Sebastian Hammer und Lechner darauf an, ob Ersterer vom Start an seine zuletzt gezeigten Leistungen abrufen kann.

Pistoleros wollen gegen die Auerhahn-Schützen Revanche

Jörg Seckler auf Position 2 hat nach seinem zuletzt gezeigten Formanstieg Chancen, sein Duell mit Nico Edenhofner erfolgreich zu gestalten. Im mittleren Paarkreuz kommt es zwischen Klaus Hopfensitz und Marius Hanenberg wohl zu einem Revancheduell, nachdem der Reinhartshauser die Hinrundenbegegnung für sich entscheiden konnte. In den weiteren Duellen zwischen Daniel Baumbach und Roland Ermark sowie Andreas Stadlmayr und Matthias Kamitz wird wohl die Tagesform entscheidend sein.

Revanchegelüste dürfte bei den Grüne Eiche Pistoleros in der Nachmittagsbegegnung gegen die Auerhahn-Schützen vorherrschen. Verlor man doch die Hinrundenbegegnung auf heimischer Schießanlage recht deutlich mit 1:4 Punkten gegen den Aufsteiger aus Reinhartshausen. So hat schon auf Paarkreuz 1 Sebastian Hammer gegen Markus Wiatrek einen ebenbürtigen Gegner. Der in der Hinrunde fehlende Jörg Seckler ist wieder an Bord im Grüne Eiche Team und dürfte mit Andreas Müller eine lösbare Aufgabe vor sich haben.

Grüne Eiche hofft auf Schützenhilfe aus Allach und Kempten

Gespannt darf man im mittleren Paarkreuz sein, ob Klaus Hopfensitz seine zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen kann, um gegen Markus Högg erfolgreich zu sein. Schwierig dürfte es für Daniel Baumbach auf Position 4 werden, da sein Reinhartshauser Gegner Manuel Kunert seine ansteigende Form zuletzt untermauerte. Eine lösbare Aufgabe könnte dagegen im hinteren Paarkreuz Andreas Stadlmayr gegen Klaus Hatzelmann bevorstehen.

Letztendlich darf selbst ein erfolgreicher Wettkampftag für Grüne Eiche nicht darüber hinwegtäuschen, dass man auf die Ergebnisse anderer Begegnungen angewiesen ist, um dem drohenden Abstieg aus der Bayernliga nach vierjähriger Zugehörigkeit zu entgehen. Sowohl der Tabellenzweite, die „Bundschützen“ Allach, als auch Tabellenführer Kempten 2 müssen gewinnen. Da es bei den beiden Teams noch um die Meisterschaft geht, besteht aber Hoffnung auf Schützenhilfe. (-jr)