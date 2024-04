Spektakel im Schützenheim: Großes Preisschießen bei Tagberg Gundelsdorf

Nach der Absage im vergangenen Jahr veranstalten die Tagbergschützen Gundelsdorf nun ihr großes Preisschießen. In vier Kategorien geht es um den Sieg.

In diesem Jahr soll es endlich klappen mit dem großen Preisschießen bei den Tagbergschützen Gundelsdorf. An vier Tagen reffen sich im Pöttmeser Ortsteil die besten Schützinnen und Schützen Bayerns in den verschiedenen Disziplinen.

Im vergangenen Jahr musste das Preisschießen kurzfristig abgesagt werden, stattdessen richtete Tagberg einen Auflagewettkampf aus, an dem 37 Schützen teilnahmen. „Das war eine spontane Idee, die auf der bayerischen Meisterschaft entstanden ist. Es ist ein kleiner Ausgleich für unser ausgefallenes Preisschießen“, so Tagbergs Sportlicher Leiter Gottfried Schmid, der hinzufügte: „Im nächsten Jahr wollen wir aber alle Disziplinen bei uns an den Ständen haben.“ Und so kommt es nun auch. Den Auftakt machen die Luftpistolenschützen am Sonntag, 7. April. Am 21. April sind dann die Auflageschützinnen- und Schützen gefordert, ehe am 25. und 26. Mai mit dem Luftgewehr geschossen wird. Am Samstag sind zunächst die Mannschaften gefordert, ehe am Sonntag der Einzelwettbewerb stattfindet. Dabei hofft Schmid auf möglichst viele Teilnehmende aus ganz Bayern. „Das wird ein hochkarätiger Wettbewerb mit möglichst vielen Startern.“ Schließlich stehen in Gundelsdorf bis zu 20 elektronische Stände zur Verfügung. „Das wird trotzdem eine organisatorische Herausforderung“, so Schmid. Mit bis zu 190 Schützinnen und Schützen rechnet er pro Wettkampftag. „Das können wir unmöglich an einem Wochenende machen, weshalb sich die Wettbewerbe verteilen.“ Die Siegerehrung findet jeweils am Abend statt. Die acht ringbesten Schützinnen und Schützen aus der Qualifikationsrunde pro Disziplin qualifizieren sich für das jeweilige Finale.

Anmelden kann man sich für die Wettbewerbe auf der Internetseite der Tagbergschützen Gundelsdorf. Dort gibt es weitere Informationen. (sry-)