Entscheidung im Neunmeterschießen: Mauerbach jubelt nach Krimi

Die SG Mauerbach setzt sich beim Turnier des BC Aichach im Finale gegen Sielenbach durch. Sportfreunde Friedberg landen auf Platz vier, Petersdorf wird Dritter.

Nach dem Weihnachtscup des BC Aichach waren nun auch die unterklassigeren Teams beim Hallenturnier in Aichach gefordert nach klassischen Hallenfußball-Regeln. Am Ende holte sich die SG Mauerbach den Titel. Dabei fing es für den Kreisklassisten denkbar schlecht an.

Thomas Nöbel (rechts) und die Sportfreunde Friedberg wurden Dritter, Hans Iffarth und der TSV Sielenbach Zweiter. Foto: Adrian Goldberg

Denn nach zwei Partien hatte die SGM noch keinen Zähler auf dem Konto. Erst im abschließenden Gruppenspiel gegen den SC Eurasburg gab es den ersten Sieg. Das 6:0 war für die Mauerbacher wie ein Neustart. Denn anders als bei den meisten Turnieren, schied keine der insgesamt acht Mannschaften nach der Vorrunde aus. Im Viertelfinale wurden die Karten neu gemischt und die Mauerbacher bezwangen den BC Aichach II, der als Gruppenzweiter als Favorit in die Partie gegangen war. Die gleiche Konstellation gab es zwischen dem TSV Sielenbach und dem TSV Schäftlarn, wobei sich hier der Außenseiter gar mit 5:0 durchsetzte. Das Halbfinale wurde komplettiert durch die vorherigen Gruppensieger SF Friedberg und SSV Alsmoos-Petersdorf. Die Sportfreunde schalteten Eurasburg aus, Petersdorf setzte sich knapp gegen den Kissinger SC III durch.

Hallenturnier des BC Aichach: Kuriose Paarung im Finale

In der Runde der letzten vier war dann Spannung geboten. Denn beide Halbfinals gingen ins Neunmeterschießen. Hier behielten die SG Mauerbach und der TSV Sielenbach die Nerven und setzten sich jeweils knapp durch. Im Spiel um Platz drei siegte Petersdorf mit 9:8 nach Neunmeterschießen. Im Finale standen sich kurioserweise die beiden Gruppendritten der Vorrunde gegenüber. Auch im Endspiel entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Erneut ging es ins Neunmeterschießen, dass die Mauerbacher um Torhüter mit 4:2 für sich entscheiden und denn Pokal entgegennehmen dürften. SGM-Keeper Johannes Miesl entschärfte den entscheidenden Versuch.

Doppelten Grund zur Freude hatte SGM-Spielertrainer Christoph Kratzenberger, der als bester Spieler des Turniers zusätzlich ausgezeichnet wurde. Torschützenkönig wurde Petersdorfs Georg Demmelmair. Den Preis für den besten Torhüter erhielt Manuel Müller vom BC Aichach II.