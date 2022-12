Hallenfußball

22:00 Uhr

Hochspannung im Halbfinale: Oberbernbach siegt bei Weihnachtscup

Plus Beim Weihnachtscup des BC Aichach setzt sich der SC Oberbernbach überraschend durch. Ein Routinier holt die Torjägerkanone. Der beste Spieler kommt aus Stätzling.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Mit dem Rücken zum Tor dreht sich Sebastian Kinzel nach recht, täuscht einen Schuss an und geht dann nach links. Doch die Zeit ist knapp. Es laufen die letzten Sekunden des Spiels. Ein kurzer Blick und ein trockener Abschluss mit rechts. Der Ball schlägt im Netz ein während gleichzeitig die Schlusssirene ertönt – 2:2 aus. Das war nur einer von zahlreichen Treffern des Torjägers beim Weihnachtscup des BC Aichach. Mit acht Treffern holte sich Kinzel auch die Torjägerkanone. Insgesamt sieben Teams traten beim Traditionsturnier im klassischen Hallenfußball gegeneinander an. Am Ende setzte sich der vor rund 270 Zuschauern der Sc Oberbernbach im Finale gegen die Allstars durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen