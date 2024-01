Hallenfußball

vor 33 Min.

Krimi im Neunmeterschießen: Sportfreunde besiegen Aichach im Finale

Plus Die Sportfreunde Friedberg setzen sich beim Turnier des BC Aichach im Finale gegen die Gastgeber durch. Gleich mehrmals geht es ins Neunmeterschießen.

Von Sebastian Richly

Spannend ging es auch beim zweiten Erwachsenenturnier des BC Aichach zu. Bei den Senioren II setzten sich am Ende die Sportfreunde Friedberg durch, die schon im vergangenen Jahr knapp am Sieg dran waren.

Vor rund einem Jahr hatte das Team von Trainer Thomas Nöbel im Halbfinale noch den Kürzeren gezogen. Nun besiegte der Tabellenführer der Kreisklasse Augsburg Mitte den BC Aichach mit 5:2 im Endspiel und holte sich den Turniersieg. Beide Male ging es im ins Neunmeterschießen – diesmal mit dem besseren Ende für die Friedberger. Die Sportfreunde zeigten schon in der Vorrunde, dass mit ihnen zu rechnen ist. Aus vier Spielen holten sie zehn Punkte und blieben so als einziges Team ungeschlagen. Die Ostler gewannen so die Gruppe B vor der ST Scheyern. Dritter wurde die TSG Stadtbergen. Eng ging es um Platz vier und damit den letzten Platz im Viertelfinale zu. Den schnappte sich der TSV Sielenbach dank eines knappen Erfolgs gegen die am Ende punktlosen Kicker von Türkspor Aichach.

