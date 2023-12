Hallenfußball

Aichacher Weihnachtscup: Mit Hochkarätern, aber ohne Titelverteidiger

Plus Auch zwei Bayernligisten sind beim Weihnachtscup des BC Aichach am Start, wobei Pipinsried Rätsel aufgibt. Sascha Mölders fungiert in einer Doppelrolle.

Von Sebastian Richly

Mit zehn Mannschaften ist der Aichacher Weihnachtscup in diesem Jahr sehr gut besetzt. Auch die Liste der teilnehmenden Mannschaften liest sich gut. Neben Kreisligisten sind auch einige Bezirksligamannschaften am Zweiten Weihnachtsfeiertag (Dienstag, 26. Dezember) dabei. Mit dem TSV Landsberg und dem FC Pipinsried spielen beim Traditionsturnier, das seit mehr als 30 Jahren ausgetragen mit. Beim Dorfklub gibt es allerdings einige Fragezeichen. Der Titelverteidiger ist nicht dabei.

61 Bilder Traumtore und Paraden: Die besten Bilder von Weihnachtscup in Aichach Foto: Sebastian Richly

Wie immer wird beim BCA nach den Regeln des klassischen Hallenfußballs gespielt, also mit großen Toren, springendem Ball und natürlich Vollbande. „Wir lieben den traditionellen Hallenfußball. Alle sind heiß auf das Turnier“, so Organisator Klaus Ratzeck. Rund 100 Helferinnen und Helfer sind bei den verschiedenen Turnieren im Einsatz. Da sich in diesem Jahr gleich zehn Mannschaften angemeldet haben, wird anders als im vergangenen Jahr in zwei Gruppen gespielt. 2022 waren es sieben Teams. „So schnell hatten wir die Zusagen noch nie. Das zeigt, dass unser Turnier nach wie vor sehr beliebt ist“, so Ratzeck. Nicht mit dabei ist Titelverteidiger SC Oberbernbach. „Wir haben den SCO in diesem Jahr nicht eingeladen. Das Verhältnis der beiden Vereine ist aktuell schwierig, mehr möchte ich dazu nicht sagen“, so Ratzeck. Ebenso wenig am Start ist der damalige Finalgegner, die Allstars. Die Truppe um Sebastian Kinzel und Marc Hutterer sprang 2022 ein, weil der FC Pipinsried seine Teilnahme kurzfristig absagen musste.

