Hallenfußball

vor 51 Min.

Weihnachtscup des BC Aichach: Hochkarätiges Feld mit Überraschungsgast

Beim Weihnachtscup des BC Aichach wird mit Bande und dem klassischen Ball gespielt. Insgesamt gehen sieben Mannschaften an den Start.

Plus Der Weihnachtscup des BC Aichach kehrt am 2. Weihnachtsfeiertag zurück. Der FC Pipinsried zieht zurück. Ein Team wird beim Hallenturnier mit Spannung erwartet.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Ein bisschen ist Klaus Ratzeck die Enttäuschung anzumerken. Der Mitorganisator der Hallentage des BC Aichach hatte sich besonders auf den FC Pipinsried gefreut. Aus Mangel an Spieler hatte der Regionalligist seine Teilnahme am traditionellen Weihnachtscup kurzfristig zurückgezogen. Mit Spannung wird der Auftritt des Teams All Stars erwartet. Auch sonst geben sich die heimischen höherklassigen Mannschaften die Ehre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen