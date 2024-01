Hallenfußball

Sielenbach und Sportfreunde favorisiert: Sportjahr startet mit Turnier in Aichach

Im vergangenen Jahr war Arthur Vogel (rechts) noch beim Weihnachtscup dabei. Am Dienstag will er mit dem BC Aichach II sein Können zeigen. Foto: Richly

Plus Beim Senioren-2-Turnier des BC Aichach sind die Teams aus den unteren Klassen gefragt. Sielenbach und Sportfreunde sind wie der Gastgeber zu den Favoriten.

Von Sebastian Richly

Der Weihnachtscup des BC Aichach bildete den Auftakt zu den Hallentagen des BCA. Mit rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauer war das Turnier ein Erfolg für die Verantwortlichen. In den Tagen darauf waren die Jugendmannschaften gefordert. Nach der Silvesterpause geht es weiter, unter anderem mit Herrenfußball. Zehn Mannschaften kämpfen dann um den Sieg bei den Senioren II. Der Titelverteidiger fehlt wie schon beim Weihnachtscup.

Denn die SG Mauerbach ist in diesem Jahr nicht mit von der Partie. Im vergangenen Jahr setzte sich der Kreisklassist in einem spannenden Finale im Neunmeter-Schießen durch. Dafür ist der damalige Finalgegner TSV Sielenbach wieder mit dabei. Der A-Klassist, der bei der Landkreismeisterschaft chancenlos bereits in der Gruppenphase ausschied, bekommt es in Gruppe B mit der TSG Stadtbergen, der ST Scheyern, den Sportfreunden Friedberg, die im Vorjahr Dritter wurden und Türkspor Aichach zu tun. Der neue Spielertrainer Martin Janyga hofft auf ein besseren Abschneiden als beim Futsal. Wie beim Weihnachtscup, bei dem sich mit dem TSV Landsberg der favorisierte Bayernligist durchsetzte, wird auch am Dienstag nach den klassischen Hallenregeln gespielt – mit springendem Ball, großen Toren und Vollbande.

