Aichach ist Herbstmeister: TSV-Frauen feiern Kantersieg

Besser hätte der Start ins Handballjahr 2025 in Aichach nicht verlaufen können. Erst zeigten die Frauen des TSV in der Oberliga Süd bei ihrem 49:28-Heimsieg dem TSV Schleißheim schonungslos die Grenzen auf. Dann behaupteten die Männer in der Bezirksoberliga mit einem 30:24 gegen den BHC Königsbrunn die Tabellenführung. Weil damit auch die Vorrunde zu Ende ging, durfte danach die Herbstmeisterschaft gefeiert werden.

