Aichach verpasst knapp den Aufstieg - Kronthaler übernimmt als Trainerin

Zweites Frauenteam der Handballabteilung des TSV Aichach wird Dritter in der Aufstiegsrunde und verpasst. Iris Kronthahler wird das Team künftig coachen.

Das Zweite Frauenteam der Aichacher Handballer hat den Aufstieg in die Bezirksliga knapp verpasst. Im abschließenden Spiel der Aufstiegsrunde unterlagen die Paarstädterinnen beim TSV Niederraunau II mit 26:35. Dadurch belegt Aichach in der Endabrechnung Platz drei.

Niederraunau ging mit 3:1 in Führung, ehe Lucia Metzger nach elf Minuten zum 5:5 ausgleichen konnte. In den nächsten Minuten legten die Gastgeberinnen zwar immer wieder vor, die Aichacher Damen konnten das Spiel aber bis zum 9:9 offen halten. Danach schlichen sich viele Unkonzentriertheiten und überhastete Abschlüsse ins Aichacher Spiel ein, die auch eine Auszeit nicht unterbinden konnte. Auch eine 6:4-Überzahl wegen einer doppelten Zeitstrafe wurde nicht genutzt. So musste man die Heimischen, die jeden Fehler bestraften, zur Halbzeit mit 18:10 davonziehen lassen. Nach der Pause baute Niederraunau die Führung sogar auf zwölf Treffer aus. Zu einer Aufholjagd reichte es nicht mehr.

Aichachs Zweite blieb am Ende nur Platz drei. Immerhin holte sich das Team von Trainerin Heike Mahl die Meisterschaft in der Bezirksklasse Staffel A. Zur neuen Saison übernimmt Iris Kronthaler als Trainerin. Sie hatte vor wenigen Wochen ihren Rücktritt aus der Ersten verkündet und wird mit den erfahrenen Spielerinnen, die sich aus der Ersten Mannschaft zurückziehen, in der kommenden Saison den Aufstieg anpeilen. (AZ)

TSV Aichach Nießl, Finkenzeller (Tor), T. Rappel (2), Jung (1), Lochner (1), Frank (5), j. Rappel (1/1), Atzkern (2), Euba (5), L. Rappel (6), Betzmeir (1), Markowski, Widmayr, Metzger (2)