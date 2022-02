Handball

14:12 Uhr

Aichacher Frauen verpassen ersten Punktgewinn

Plus Erst mit dem letzten Spielzug wird die Niederlage des TSV-Teams in der Landesliga gegen Gröbenzell II perfekt. Die Uhr spielt eine entscheidende Rolle.

Von Johann Eibl

Anfang Februar bereits von einem Frühlingserwachen zu reden, erscheint etwas verfrüht. Doch im sportlichen Sinne ist so was schon möglich. Die Handballerinnen des TSV Aichach verpassten so ein Frühlingserwachen im Heimspiel gegen den HCD Gröbenzell II nur um Haaresbreite. Beim letzten Spielzug in dieser Partie der Landesliga Süd beförderte Iris Kronthaler den Ball in die Maschen. Doch die Schiedsrichter verweigerten dem Treffer die Anerkennung, weil er erst nach der Schlusssirene zustande gekommen war und somit nicht mehr zählte. Daher blieb es beim 28:27-Sieg der Gäste aus dem Westen von München, die zur Pause noch mit 12:13 im Hintertreffen gelegen hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen