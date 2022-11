Aichacher Handball-Frauen bleiben "cool" und holen Rückstand auf

Plus Die Aichacher Handballerinnen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und bauen ihre Tabellenführung aus. Die Aichacher Männer scheitern am Gundelfinger Torwart.

Die Handball-Frauen des TSV Aichach schwimmen in der Bezirksoberliga (BOL) weiter auf der Erfolgswelle. Im sechsten Spiel gab es den sechsten Sieg. Jetzt sieht Trainer Lutz Augner aber eine psychologische Herausforderung für seine Mädels. Die BOL-Männer des TSV Aichach mussten dagegen eine erneute, bittere Niederlage einstecken.