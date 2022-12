Handball

vor 18 Min.

Aichacher Handball-Frauen sind bereits jetzt Halbzeitmeister

Die Aichacher Handball-Damen unter Trainer Lutz Augner setzten sich am vergangenen Spieltag deutlich gegen die HSG Lauingen-Wittislingen durch und festigten dadurch ihre souveräne Tabellenführung in der Bezirksoberliga.

Plus Die Handball-Frauen des TSV Aichach feiern in der Bezirksoberliga den siebten Sieg im siebten Spiel. Die Männer erzielen erst in letzter Sekunde das Siegtor.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Die Aichacher Handball-Frauen haben in der Bezirksoberliga auch das siebte Saisonspiel gewonnen und stehen bereits einen Spieltag vor Abschluss der Hinrunde als Halbzeitmeister fest. Während die Frauen überlegen gewannen, mussten die Männer bis zur letzten Sekunde um ihren fünften Saisonsieg im zehnten Spiel der Bezirksoberliga bangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen