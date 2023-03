Aichacher Handballer atmen auf – TSV-Frauen werden auf der Couch Meister

Plus Die Handballer des TSV Aichach schlagen ein Spitzenteam. Für Hans Niedermayr gibt es eine Gedenkminute. Die Frauen holen sich die Meisterschaft ohne zu spielen.

Die Handballer des TSV Aichach sind durchaus in der Lage, mal auch einem der Großen in der Bezirksoberliga ein Bein zu stellen. Das war eine wertvolle Erkenntnis nach dem 30:28-Sieg über den TV Gundelfingen, der zuvor sieben Mal ungeschlagen geblieben war. Warum schaffen sie es dann aber nicht, ins Ringen um den Titelgewinn einzugreifen? Auch auf diese Frage lieferte das vorletzte Heimspiel eine Antwort. Noch größer war der Jubel bei den Aichacher Handballerinnen, die allerdings gar nicht im Einsatz waren.