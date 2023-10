Handball

Aichacher Handballer feiern Schützenfest gegen den Kissinger SC

Plus Die Handball-Männer des TSV Aichach erzielen im Landkreisderby gegen Kissing 41 Tore. Die Aichacher Frauen besiegen im Endspurt den MTV Pfaffenhofen.

Wer am Samstag die Handballteams der Aichacher Männer und Frauen in Aktion sah, dem wurden reichlich Tore geboten. 44 waren es bei den Frauen im Landesliga-Duell mit dem MTV Pfaffenhofen und gar 69 in der Bezirksoberliga der Männer gegen den Kissinger SC. In beiden Fällen gingen die Punkte an die Gastgeber vom TSV Aichach.

Frauen Lange Zeit war Zittern angesagt beim 23:21-Sieg der Aichacherinnen. Zur Pause lagen sie mit 9:10 in Rückstand, mit einer Energieleistung drehten sie das Spiel, wobei Pfaffenhofen keineswegs wie ein Abstiegskandidat auftrat. Doch im zweiten Durchgang, als Silke Arnold die zu der Zeit privat verhinderte Vildan Acar vertrat, versuchten die Gäste immer wieder von der rechten Seite aus zu spitzem Winkel zu einem Treffer zu kommen. Da blieb Torhüterin Arnold meist die Siegerin. Trainerin Olivia Meier sprach vor allem diesen Kritikpunkt an: „In der ersten Halbzeit haben wir zu viele Bälle weggeworfen. Aber sie haben gut gekämpft.“ Zum aktuellen Tabellenplatz zwei für Aichach sagt die Speditionskauffrau: „Mehr als jeder erwartet hätte.“ Ihre Kollegin Christina Seidel ergänzt: „Wir haben 6:2 Punkte, wir sind Aufsteiger.“ Marleen Bscheider war kurzfristig privat verhindert. Sie sei, so Seidel , zuletzt eine wichtige Kraft auf dem Parkett gewesen.





