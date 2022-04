Aichacher Handballer haben eine Aufstiegschance

Das Aichacher Männerteam hat in den nächsten Wochen die Chance, die Qualifikation für die Landesliga zu schaffen. Keiner hat was dagegen. Es muss aber nicht sein.

Eigentlich dürfen die Handballer zu dieser Jahreszeit bereits die Beine hochlegen und zurückschauen auf ihre Saison. In diesem Jahr aber sieht das anders aus. Die Runde geht quasi in die Verlängerung in Form einer Aufstiegs- und einer Abstiegsrunde. Für die Männer des TSV Aichach ist klar: Sie dürfen sich nach oben orientieren, Platz drei in der Staffel A ist ihnen nicht mehr zu nehmen und damit die Teilnahme an den Spielen, an deren Ende die Rückkehr in die Landesliga stehen könnte. Eine Partie steht noch aus, doch das Ergebnis aus dem Duell zwischen dem TSV Schwabmünchen und dem VfL Günzburg II wird ohne Belang sein. Schwabmünchen ist Staffelmeister und Günzburg Zweiter.

Aichacher hat das erste Saisonziel erreicht

Vergangene Woche trat die Aichacher kürzer und sahen sich am Donnerstag gemeinsam das Spiel zwischen dem TSV Friedberg II und dem TSV Bobingen an. Weil dabei die Hausherren mit 30:24 die Oberhand behielten, durften die Aichacher jubeln, nachdem sie das erste Saisonziel erreicht hatten. Es galt primär, einen Abstieg zu vermeiden. Mit dem Sieg in Günzburg und dem einzigen Unentschieden danach zuhause gegen Schwabmünchen machten sie aber bereits deutlich, dass noch mehr drin sein könnte als allein ein Platz in der Bezirksoberliga. Laut Spielertrainer Stefan Knittl gibt es keine Vorgabe vonseiten des Vereins, dass die Mannschaft den Aufstieg anstreben sollte. Er formuliert die Aufgabenstellen so: „Wir müssen nicht, aber wir dürfen.“ Mit anderen Worten: Sollte der ehemalige Bayernligist in den nächsten Wochen, in denen insgesamt sechs Spielen, die anstehen, die Qualifikation für die Landesliga schaffen, dann würde niemand dazu Nein sagen.

Trainer sieht Haunstetten als Favorit

Wer gilt nun als Favorit für den Aufstieg, vielleicht Schwabmünchen? Bei dieser Anmerkung schüttelt Knittl den Kopf: „Schwabmünchen fehlt die Breite im Kader und Günzburg hat zur Zeit ein bisschen Verletzungspech.“ Der Aichacher Coach nennt einen anderen Klub, der es seiner Ansicht nach schaffen könnte: die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten. Weil man nun von einer Verlängerung der Saison sprechen muss hinein in eine Zeit, in der üblicherweise der eine oder andere Handballer sich in Urlaub verabschieden möchte, wird es wohl unumgänglich sein, dass es mal zu Engpässen kommt. Dieser Aspekt vermag aber Stefan Knittl nicht sonderlich zu belasten: „Da wir einen Superkader haben, gleicht sich das aus.“ Er verweist darauf, dass zuletzt Leute wie Thomas Bauer oder auch Vinzenz Hartl nicht zur Verfügung standen. Von einer echten Schwächung der Mannschaft konnte aber deswegen keine Rede sein. „Wenn einer fehlt“, so rechnet der Coach vor, „dann springt eben ein anderer ein.“

Aus den beiden Staffeln der Bezirksoberliga ziehen jeweils die ersten drei Teams in die Aufstiegsrunde ein. Sie nehmen dabei die Punkte mit, die sie zuvor in den direkten Duellen erzielt oder verloren haben. Im Laufe der nächsten Wochen werden sie demnach nur noch gegen die drei Teilnehmer aus der jeweils anderen Staffel anzutreten haben.

Meisterrunde Teilnehmer der Meisterrunde aus der Handball-Bezirksoberliga sind sechs Teams: drei aus der Staffel A und drei aus der Staffel B: TSV Schwabmünchen (3:3 Punkte), VfL Günzburg II (4:2), TSV Aichach 3:5; TSV Haunstetten II (6:2 Punkte), BHC Königsbrunn 09 (4:4) und HSG Lauingen-Wittislingen (2:6).

Spielplan Königsbrunn – TSV (Sa., 23. April), TSV – Haunstetten (Sa., 30. April), TSV – Lauingen (Sa., 7. Mai), Haunstetten – TSV (Sa., 14. Mai), TSV – Königsbrunn (Sa., 21. Mai), Lauingen – TSV (Sa., 28. Mai)