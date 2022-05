Handball

24.05.2022

Aichacher Handballer kommen nicht nach vorne

Plus TSV-Männer verlieren nach schwacher Vorstellung in der Aufstiegsrunde zur Landesliga gegen Königsbrunn.

Von Johann Eibl

Die Handballer des TSV Aichach werden die Aufstiegsrunde in die Landesliga auf dem letzten oder bestenfalls auf dem vorletzten Rang abschließen. Am Samstag kassierten sie im letzten Heimspiel der Saison gegen den BSC Königsbrunn eine 26:29-Niederlage. Abgesehen von der Startphase und von 30 Sekunden am Ende des ersten Durchgangs lagen die Gastgeber ständig in Rückstand. Ihre Leistung war schwächer als in den Vorwochen. Das lag nicht allein daran, dass Konstantin Schön kurzfristig aus privaten Gründen fehlte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen