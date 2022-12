Handball

Aichacher Handballer müssen im letzten Spiel ohne Spielertrainer ran

Plus Die Handballer des TSV Aichach empfangen im letzten Spiel des Jahres den TSV Haunstetten III. Spielertrainer Stefan Knittl kann nicht dabei sein.

Aller guten Dinge sind drei. An dieser Devise wollen sich die Handballer des TSV Aichach orientieren, die binnen zwei Wochen zum dritten Mal einen Heimsieg in der Bezirksoberliga feiern könnten. Um 19.15 Uhr geht es am Samstag zum Auftakt der Rückrunde gegen die Dritte des TSV Haunstetten.

