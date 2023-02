Aichacher Handballer zeigen bei Niederlage beste Saisonleistung

Plus Handball: Männer des TSV Aichach unterliegen zwar zu Hause Spitzenreiter Schwabmünchen, begeistern aber dennoch die Zuschauer. Warum dem klaren Frauensieg der große Glanz fehlt.

Das war beste Werbung für den Handballsport. Die Männer des TSV Aichach unterlagen zwar am Samstag dem Spitzenreiter der Bezirksoberliga aus Schwabmünchen mit 36:39 Toren, boten aber dennoch einen Leckerbissen, wie man ihn nur selten erlebt. Zuvor hatten sich die Frauen mit 30:20 gegen den TSV Wertingen behauptet, doch diesem klaren Erfolg fehlte der große Glanz.