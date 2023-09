Handball

vor 18 Min.

Aichacher Handballer zwischen Aufstiegseuphorie und Personalsorgen

Plus Die Frauen des TSV Aichach wollen sich mit neuem Trainerduo in der Landesliga behaupten. Die Handballer möchten in der Spitzengruppe mitspielen.

Von Johann Eibl

In wenigen Tagen geht die Punktejagd im Handball wieder los. Die Frauen des TSV Aichach wollen sich nach dem erneuten Aufstieg in der Landesliga bewähren, die Männer möchten in der Bezirksoberliga in den Toprängen mitspielen. Beide Mannschaften konnten Neuzugänge begrüßen, von denen man sich einiges erwarten darf.

Ins Zeug legten sich die Aichacherinnen in der Vorbereitung. Foto: Nikola Lochner Foto: Nikola Lochner

Die Liste der erfolgreichsten Werferinnen der vergangenen Runde in der Bezirksoberliga der Frauen führte Hanna Fischer an. Sie traf für den TSV Wertingen 131 Mal, das ergibt einen Schnitt von mehr als acht Treffern pro Partie. Nun trägt sie das Aichacher Trikot. Kostproben ihres Könnens lieferte Fischer zuletzt bereits in den Duellen mit ihrem neuen Team, elf Mal traf sie in der Hinrunde gegen Aichach, neun Mal im Februar beim späteren Meister, der in der gesamten Saison 15 Siege errang und nur eine Niederlage hinnehmen musste. Nun lautet die entscheidende Frage: Ist das Team stark genug für die neue Liga? In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Klassenunterschied doch erheblich sein kann.

